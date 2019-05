Onderhandelingen over toekomst Soedan hervat

Het leger en protestgroepen in Soedan hebben hun onderhandelingen hervat. Ze voerden ’s nachts urenlang overleg in het presidentieel paleis in de hoofdstad Khartoem. Dat moet maandagavond verder gaan.

Het leger schoof eerder dit jaar de langzittende leider Omar al-Bashir opzij na maandenlange protesten tegen zijn regime. Daarna gingen de militairen met burgers praten over de toekomst van het land. Het leger schortte dat overleg vorige week op voor 72 uur.

Beide partijen zijn al overeengekomen dat er een overgangsperiode komt van drie jaar voordat verkiezingen worden gehouden. De onderhandelingen draaien nu onder meer om de vraag wie straks aan de touwtjes trekt in de overgangsraad die in het de tussentijd voor het zeggen heeft: burgers of militairen.

In Khartoem zijn nog steeds veel betogers actief. Zij willen dat het leger snel de macht overdraagt aan burgers. Afgelopen weekend verzamelden zich ook honderden aanhangers van islamistische groepen bij het presidentieel paleis. Zij eisen dat de sharia een plek krijgt op de politieke routekaart van het land.