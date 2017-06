Onderhandelingen over brexit begonnen

De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU zijn officieel begonnen. EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis schudden elkaar maandag rond 11.00 uur de hand in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel.

Beide hoofdonderhandelaars hopen op een „positieve” sfeer tijdens de gesprekken. Het eerste doel is de volgorde van de gespreksonderwerpen te bepalen en een tijdschema op te stellen. Het wegnemen van onzekerheden staat daarbij voorop, zei Barnier. „We zullen er alles aan doen om een deal te bereiken die in het beste belang van alle burgers is”, aldus Davis.

Davis ziet een „sterk en speciaal” partnerschap met de EU na de brexit. „Er is meer dat ons verenigt dan ons verdeelt.”

De Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) zei eerder op de dag dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk naar de horizon moeten kijken en aan de toekomstige relatie denken. Ook hij hoopt een „diep en speciaal partnerschap met onze vrienden” te bouwen.

„Dat is, denk ik, uiteindelijk goed voor zowel het VK als de rest van Europa.” Johnson deed zijn uitspraken in Luxemburg voorafgaand aan overleg met zijn EU-collega’s. „Ik denk dat we ook de discussie over geld en andere onderwerpen moeten aangaan.” Voor de EU zijn de afhandeling van financiële kwesties, de rechten van burgers en de grens tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland het belangrijkst. Pas daarna komt de toekomstige relatie aan bod.

Naar het begin van de onderhandelingen is lang uitgekeken. Vooral in Brussel wordt gewezen op de beperkte tijd waarin over talloze onderwerpen een akkoord moet worden gesloten. De uittreding van de Britten is in principe op 29 maart 2019 een feit.