Onderhandelingen brexitdeal hervat

De onderhandelingen over een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn donderdag hervat en meteen geïntensiveerd.

De partijen gaan de „eindfase” van de besprekingen in, liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdag weten. Barnier en zijn Britse evenknie David Frost werden het eens over de hervatting van het overleg, dat sinds eind vorige week stillag. Een door de Britse premier Boris Johnson gestelde deadline was verstreken zonder deal en de Britten eisten van de EU eerst „een wezenlijke verandering” van opstelling voor ze verder wilden praten.

De onderhandelaars pakken donderdag in Londen de draad weer op en werken daar tot zondag door. Daarna komen ze beurtelings in Londen en Brussel bijeen, of kiezen voor videovergaderingen als bijvoorbeeld de coronapandemie daartoe noopt. Ze onderhandelen iedere dag en gaan in principe ook in het weekend door.

Eerder woensdag liet Barnier aan het Europese Parlement weten dat de EU bereid is aan de ontwerpteksten van het akkoord te gaan werken en dat de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk niet in gevaar is. Ook zei de EU-onderhandelaar dat een akkoord nog steeds mogelijk is als beide zijden hard werken en bereid zijn compromissen te sluiten.

Ingewijden hadden aan persbureau Bloomberg laten weten dat dit de opmerkingen waren waar de Britse premier Boris Johnson op had gewacht. Met het hervatten van de onderhandelingen zou gemikt worden op een akkoord half november.

Eerder was toegang van Europese vissers tot de Britse visgronden nog een groot struikelblok. Barnier waarschuwde wel dat wat de EU betreft er geen handelsakkoord komt zonder afspraken over de visserij.

Grenscontroles

Als er geen akkoord wordt bereikt, dan is met ingang van volgend jaar feitelijk sprake van een no-deal-brexit. Daarbij stellen beide kanten handelsheffingen in op producten van de ander en komen er weer grenscontroles.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een nieuw onderzoek dat van alle EU-landen Nederland het heftigst te lijden heeft onder de effecten van een slecht brexitverdrag. Vooral de Randstadregio’s gaan een harde brexit voelen. Harder nog dan het Verenigd Koninkrijk als geheel, zei Mark Thissen, brexithoofdonderzoeker bij het PBL, woensdag.

Voor de bedrijfstakken die met name exporteren naar het Verenigd Koninkrijk zijn de te onderhandelen tarieven van grote invloed”, stelde Thissen. Het gaat dan om de landbouw, voedingsmiddelenindustrie, handel en transport. „Nederland, en dan met name de Randstad, heeft daarom het meest te verliezen bij een slecht brexitverdrag.”

Volgens het PBL is in het Verenigd Koninkrijk met name Londen afhankelijk van een goede deal, terwijl in Europa de belangen tegengesteld en verdeeld zijn. Ook voor landen als Frankrijk en Zweden zijn de details van de deal belangrijk voor hun concurrentiepositie, maar daar wegen positieve en negatieve effecten van de brexit grotendeels tegen elkaar op.

