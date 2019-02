Onderhandelaars Congres VS akkoord over grens

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres zijn tot een akkoord gekomen over de financiering van de grensbeveiliging. Volgens de Republikeinse senator Richard Shelby is er een principe-akkoord bereikt door de onderhandelaars uit het Congres.

Shelby wilde geen details geven over het akkoord. Stafmedewerkers moeten de details eerst uitwerken. Volgens de Democratische afgevaardigde, Nita Lowey, kunnen medewerkers het plan woensdag hebben uitgewerkt. President Trump, die nog moet instemmen met het plan, had eerder al gedreigd met een nieuwe sluiting, als hij zijn gevraagde miljarden dollars voor de bouw van de grensmuur niet krijgt.

Met het akkoord hopen beide partijen een nieuwe ‘shutdown’ te voorkomen. De vorige gedeeltelijke sluiting van de overheidsloketten begon op 22 december en duurde 35 dagen. Het was de langste shutdown ooit in de VS.

Trump wil 5,7 miljard dollar voor de bouw van een grensmuur. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. De Democraten hadden al laten weten dat ze daar geen geld voor willen uittrekken. Senator Shelby wilde niet zeggen of er in het akkoord geld is opgenomen voor de grensmuur. Wel zei hij te hopen dat Trump het plan wil steunen. „We denken het en we hopen het”, zei hij. Het Congres moet voor vrijdagavond instemmen met het plan, omdat het begrotingsvoorstel dat op 25 januari was ingediend, dan afloopt.

Volgens een medewerker van een van de Congresleden bevat het akkoord niet de 5,7 miljard dollar voor de grensmuur. In het plan is 1,375 miljard dollar vrijgemaakt voor de bouw van zo’n 88 kilometer aan hekwerk op de grens in de regio van Rio Grande Valley in de staat Texas.

De president sprak in de grensstad El Paso in Texas. Daar pleitte hij voor de muur die de Amerikanen kan beschermen tegen gewelddadige criminelen, drugs en „enorme aanvallen” van migranten. Trump zei dat hij de details van het akkoord nog niet kende. „Maar dat je het weet, we gaan die muur toch bouwen.”

In dezelfde stad hield Beto O’Rourke, de voormalig afgevaardigde van de Democraten, een tegenmanifestatie. Hij beschuldigde Trump van het opstoken van angst over migranten en van het verspreiden van leugens over El Paso.