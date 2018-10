„Ondergang Rome is aanstaande”

Deze maandag zijn alle scholen en universiteiten in Rome gesloten wegens de neerslag die voorspeld is. De beslissing is typisch voor een stad met grote problemen.

„Ik heb haar gekozen, maar ik heb er spijt van. Vergeef mij.” Dat staat op het bord dat een oudere man meedraagt in de demonstratie afgelopen zaterdag om te betogen dat het slecht gaat met Rome.

De man heeft er spijt van dat hij in 2016 met zijn stem op Virginia Raggi ervoor heeft gezorgd dat zij burgemeester is geworden. Raggi won voor de Vijfsterrenbeweging de burgemeesterverkiezingen vrij gemakkelijk door te beloven dat zij de problemen rond het openbaar vervoer en de huisvuilophaaldienst zou oplossen. Zij zou ook de onveiligheid in de stad aanpakken. Maar sinds Raggi burgemeester is gaat het op deze terreinen niet beter, maar juist slechter.

Neem alleen al de afgelopen week. Vorige week zondag zorgde een hevige hagelstorm ervoor dat delen van de stad blank kwamen te staan. De volgende dag werden scholen in het oosten van de stad gesloten. Dinsdag sloeg een roltrap in een metrostation op hol, met tientallen gewonden als gevolg. En dan het bevel van de burgemeester om alle scholen en universiteiten deze maandag te sluiten. Reden: er is zware regenval voorspeld.

De meeste Romeinen zijn ervan overtuigd dat het niet goed gaat met Rome. „Er heerst dezelfde sfeer als toen het Romeinse Rijk viel”, zei Andrea Carandini, een bekende archeoloog, vorig jaar tegen Corriere della Sera.

De duizenden burgers die zich zaterdag hebben verzameld op het Capitool eisen Raggi’s vertrek. Zij is die dag echter in Ostia. De demonstratie brengt haar kennelijk niet uit haar evenwicht.

Toch hangt haar positie aan een zijden draadje. Niet zozeer vanwege die boze burgers, maar omdat ze mogelijk schuldig wordt bevonden aan het afleggen van valse verklaringen.