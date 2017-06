Onafhankelijkheidsreferendum Iraakse Koerden

De bevolking van Iraaks-Koerdistan kan op 25 september in een referendum beslissen over de onafhankelijkheid van de autonome regio. Hemin Hawrami, de rechterhand van de Koerdische leider Massoud Barzani, heeft dat „grote nieuws” woensdag bekendgemaakt via een tweet.

De regio in het noorden van Irak, grenzend aan Turkije en voor een klein deel aan Syrië, heeft nu al een federaal erkende autonomie, maar wordt na instemming juridisch en politiek geheel zelfstandig. Bagdad is waarschijnlijk tegen die soevereiniteit.

De datum is volgens TV Rudaw geprikt na een vergadering van de Koerdische politieke partijen onder voorzitterschap van Barzani, de leider van de regionale regering van Koerdistan (KRG). In april kondigde de ervaren politicus Hoshiyar Zebari al een volksraadpleging aan over dit onderwerp, die later in het jaar moest plaatsvinden wanneer Islamitische Staat eenmaal is verslagen.

De Koerden spelen een belangrijk rol in de strijd tegen IS in de coalitie onder leiding van de Amerikanen. De islamitische terreurorganisatie heeft in Irak nog maar een klein deel van Mosul in handen. De gevechten om IS te verdrijven verkeren in een eindstadium.