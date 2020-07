Onafhankelijk onderzoek naar dodelijke schietpartij Canada

Canada heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de dodelijkste schietpartij ooit in het land. Ook wordt bekeken of de reactie van de politie op de moordpartij, waarbij 22 mensen werden gedood, voldoende was.

Een panel van drie experts zal de brandstichtingen en de schietpartijen in Nova Scotia onderzoeken. Die eindigden toen de politie de schutter neerschoot na een klopjacht van 13 uur. Een conceptrapport moet in februari 2021 verschijnen, zei Bill Blair, minister van Openbare Veiligheid.

De moordpartij, die begon in de nacht van 18 april, werd uitgevoerd door een man die werd geïdentificeerd als de 51-jarige Gabriel Wortman. De autoriteiten zeiden dat hij een politie-uniform droeg, in een nep-politieauto reed en verschillende wapens bij zich had waaronder een aanvalsgeweer.

In de nasleep van het bloedbad kondigde de Canadese premier Justin Trudeau een verbod op aanvalswapens van militaire kwaliteit aan. De Canadese politie werd bekritiseerd omdat ze Twitter had gebruikt om het publiek te waarschuwen dat een gewapende verdachte vrij rondliep, in plaats van een formele noodwaarschuwing te geven.

Blair vertelde journalisten dat hij verwacht dat het onderzoek een beter beeld zal geven van het bloedbad en en zal leiden tot „concrete aanbevelingen om ervoor te zorgen dat we alle dergelijke tragedies in de toekomst kunnen helpen voorkomen”.

Het onderzoek zal ook kijken naar de communicatie van de politie en de rol van huiselijk geweld. Het bloedbad begon toen de verdachte zijn vriendin sloeg, zij wist te ontsnappen en uiteindelijk te overleven.

Een eindrapport wordt verwacht in augustus 2021.