Omwonenden vulkaan Filipijnen mogen naar huis

De circa 135.000 geëvacueerde mensen die in de buurt wonen van de vulkaan Taal mogen naar huis. De Filipijnse seismologische dienst heeft zondag gezegd dat de activiteit van de vulkaan afneemt en het directe gevaar voor een catastrofale uitbarsting geweken is. Wel wordt omwonenden aangeraden waakzaam te zijn en voorbereid te blijven op evacuatie.

De vulkaan barstte op 12 januari uit en stootte een 15 kilometer hoge kolom van as en rook uit. Tienduizenden mensen moesten vluchten nadat de stroomvoorziening in plaatsen in de buurt van de vulkaan was afgesloten en sommige wegen onbegaanbaar waren. Huizen en straten in de wijde omgeving raakten bedekt met een laag as. De uitbarsting kostte het leven aan een persoon en er vielen enkele gewonden.

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, de laatste grote was in 1977. In 1965 stierven 200 Filipino’s door na een grote uitbarsting van Taal.