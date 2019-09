Omstreden verkiezingsposter NPD toegestaan

De administratieve rechtbank in München vindt een omstreden verkiezingsleus van de rechts-nationalistische partij NPD niet in strijd met de wet. De spreuk „Geld voor oma in plaats van voor Sinti en Roma” heeft blijkens het vonnis weliswaar een discriminerend karakter, maar is daarmee niet strafbaar.

De belangenorganisatie voor Sinti en Roma hadden zich bij het stadsbestuur in Ingolstadt (Beieren) over de poster beklaagd en noemden de leuze ophitsend (Volksverhetzung). Tijdens de verkiezingen voor de Bondsdag in 2017 was de poster inzet van een dispuut tussen de organisatie van Duitse gemeenten en de gemeenten zelf. De laatsten beriepen zich op de vrijheid van meningsuiting en weigerden de poster weg te halen. Dat oordeel is nu door de administratieve rechtbank bekrachtigd.

De jurist van de stad Ingolstadt noemde de poster in het proces „een smakeloze voorstelling van zaken”. „We hadden de poster graag verwijderd, maar mochten het niet”, zei de vertegenwoordiger in het proces. De rechtbank bevestigde dat gemeenten geen speelruimte hebben om dergelijke posters te verbieden. Daarvoor is een wetswijziging nodig.