Omstreden Russische legeroefening van start

De grootste Russische legeroefening in jaren gaat donderdag van start. Duizenden manschappen uit Rusland en Wit-Rusland nemen aan de oostflank van de NAVO-landen en in de Russische exclave Kaliningrad deel aan de exercitie Zapad (Westen).

Het ongemak over het verwachte machtsvertoon is vooral in Oost-Europa groot. De Litouwse minister Raimundas Karoblis (Defensie) erkende dat het lastig is het hoofd koel te houden. „Er is een groot buitenlands leger samengetrokken buiten Litouws grondgebied”, stelde hij.

Topfunctionarissen uit Estland en Oekraïne spraken eerder de vrees uit dat Moskou na de oefening troepen wil achterlaten in Wit-Rusland. „Er is geen garantie dat alles terugkeert naar Rusland”, zei de Oekraïense president Porosjenko.

Hoeveel manschappen deelnemen aan de oefening is onderwerp van discussie. De Duitse minister Ursula von der Leyen (Defensie) sprak over zeker 100.000 manschappen, maar volgens het Kremlin zijn het er circa 12.700.

Het aantal manschappen is ook van belang vanwege internationale afspraken. Lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waaronder ook Rusland, hebben afgesproken dat bij meer dan 13.000 militairen internationale waarnemers toegelaten moeten worden.