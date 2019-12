Omstreden premier Malta bij paus

De omstreden premier van Malta, Joseph Muscat, is zaterdag op privéaudiëntie geweest bij paus Franciscus. De afspraak voor de ontmoeting was gemaakt voordat de regering van Muscat in een crisis terechtkwam door het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.

Muscat kondigde vorige week zondag zijn aftreden aan als premier en leider van zijn partij. De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot betrokken zijn terwijl Muscat heeft hem altijd had verdedigd.

Een groep van 22 academici had de paus in een brief gevraagd af te zien van de audiëntie, maar daar was de kerkvorst niet op ingegaan. Muscat bezocht de paus samen met zijn vrouw en andere familieleden.