Omstreden oud-bankier Blesa pleegde zelfmoord

De voormalige baas van de grote Spaanse spaarbank Caja Madrid, Miguel Blesa, heeft zichzelf van het leven beroofd. Dat bleek uit de lijkschouwing, meldde het bestuur van de regio Andalusië donderdag.

Het lichaam van Blesa werd woensdag gevonden op een landgoed in het zuiden van Spanje. Hij had een schotwond in zijn borstkas.

De rechtbank veroordeelde de omstreden oud-bankier eerder dit jaar tot zes jaar cel vanwege gesjoemel met bedrijfscreditcards. De Spanjaard was nog op vrije voeten omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen die uitspraak.

Blesa stond jarenlang aan het hoofd van Caja Madrid, die later opging in de fusiebank Bankia. Die instelling moest tijdens de economische crisis met miljarden euro’s aan staatssteun overeind worden gehouden.

Blesa zorgde in die periode voor ophef door op vakantie te gaan en trots met een geweer te poseren naast doodgeschoten dieren, waaronder een beer, leeuw en nijlpaard. Die vakantiekiekjes vielen slecht in zijn thuisland, waar op dat moment ongeveer een kwart van de beroepsbevolking zonder werk zat.