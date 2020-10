Omstreden ‘Orban-vazal’ gaat Grondwettelijk Hof Hongarije leiden

Het Hongaarse parlement heeft Andras Varga verkozen tot voorzitter van het Grondwettelijk Hof. De raad van de rechtspraak in het land had zijn nominatie eerder deze maand massaal van de hand gewezen, omdat de onafhankelijkheid van het hof met Varga aan het hoofd niet zou zijn gewaarborgd.

Varga wordt gezien als een trouwe aanhanger van de nationalistische premier Viktor Orban, wiens Fidesz-partij een zeer ruime meerderheid heeft in het parlement. De laatste negen jaar was Varga tweede man bij het Openbaar Ministerie, dat weigerde een onderzoek in te stellen naar vermeende corruptie bij politici en zakenlui in Orbans entourage.

Orban heeft het geregeld aan de stok met de Europese Commissie en het Europees Parlement, die stellen dat zijn regering de rechtsstaat en de democratie ondermijnt. Afgelopen maand kwam Brussel weer met een kritisch rapport over onder meer het justitiesysteem in het land.