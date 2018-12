Na verhitte discussies de afgelopen weken is maandag het VN-migratiepact goedgekeurd tijdens een internationale conferentie in Marokko. Nasser Bourita, voorzitter van de conferentie, maakte maandag in Marrakesh het besluit bekend over het reeds onderhandelde document om de wereldwijde migratie in betere banen te leiden.

Ook Nederland ging akkoord, zij het met een stemverklaring waarin wordt benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben.