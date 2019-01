Omstreden lid Zweedse Academie stapt op

Na maandenlange druk verlaat de omstreden Katarina Frostenson de Zweedse Academie, het comité dat de Nobelprijs voor Literatuur toekent. De 65-jarige Frostenson is getrouwd met de voor verkrachting veroordeelde Jean-Claude Arnault.

De Zweedse Academie maakte bekend dat ze met Frostenson een overeenkomst heeft gesloten. Na haar vertrek blijft Frostenson een maandelijkse toelage van 1250 euro ontvangen. De Zweedse Academie verstrekt die vergoeding wegens „de langdurige verdiensten” van de schrijfster voor het comité. Het is niet bekend hoelang Frostenson die toelage blijft ontvangen. Al in oktober vorig jaar meldde het comité dat ze af wilde van Frostenson.

Haar echtgenoot Arnault werd in december wegens verkrachting tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het echtpaar is in de media ook in verband gebracht met het lekken van namen van Nobelprijswinnaars. Die zou Frostenson hebben doorgespeeld aan haar echtgenoot.

Door de ophef over het paar, en de daaropvolgende ruzie binnen de Academie, werd de Nobelprijs voor de Literatuur vorig jaar niet uitgereikt.