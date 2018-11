Omstreden King opnieuw herkozen in Iowa

De omstreden Republikein Steve King is herkozen als lid van het Huis van Afgevaardigden.

Het wordt alweer de negende termijn voor King als afgevaardigde. De 69-jarige Republikein uit Iowa is niet onomstreden. Leden van zijn eigen partij namen hem eerder onder vuur vanwege zijn opmerkingen over immigratie en de bevolkingssamenstelling.

In 2017 sprak hij zijn steun uit aan PVV-leider Geert Wilders met een tweet, die onder meer werd gedeeld door een oud-leider van de Ku Klux Klan. „Wilders begrijpt dat onze cultuur en demografie het beste is. We kunnen onze cultuur niet herstellen, met baby’s van een ander, ” aldus de tweet van King. De tweet kwam de Republikein op veel kritiek te staan.