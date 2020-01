Omstreden film over Jezus toch niet offline

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft donderdag een streep gehaald door het eerdere besluit van een rechter dat Netflix een film offline moet halen waarin Jezus als homoseksueel wordt geportretteerd.

De film zorgde voor grote beroering onder de christelijke gemeenschap in het land. Twee miljoen Brazilianen tekenden een petitie tegen de productie.

De woede richt zich op een aflevering van de serie ”The First Temptation of Christ” (De eerste verzoeking van Jezus), waarin Jezus na Zijn verblijf van veertig dagen in de woestijn terugkeert naar huis. Tijdens een zoektocht naar Zichzelf vindt Hij ene Orlando.

Een rechter oordeelde woensdag dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is. Hij verbood de film tijdelijk, in afwachting van een definitieve uitspraak van een hogere rechter. „Het uitzenden van de artistieke productie kan ernstigere en moeilijker te herstellen schade veroorzaken dan opschorting ervan”, stelde hij. Het offline halen van de uitzending zou daarnaast meer geweld kunnen voorkomen. Rond Kerst gooiden vandalen molotovcocktails naar het productiekantoor van de filmmakers in Rio de Janeiro.

De voorzitter van het hooggerechtshof, Dias Toffoli, bepaalde donderdag echter dat de vrijheid van meningsuiting wél absoluut is. Bovendien achtte hij de film niet schadelijk voor een geloofsovertuiging die al 2000 jaar bestaat en in Brazilië dominant aanwezig is. „Het is moeilijk denkbaar dat een satirische productie de waarden van het christelijk geloof zou kunnen verzwakken.”