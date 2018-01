Omstreden ex-sheriff Arpaio wil Senaat VS in

De omstreden Amerikaanse ex-sheriff Joe Arpaio wil een gooi doen naar een Senaatszetel. De voormalige politieman (85) schreef op Twitter één „onwankelbare” drijfveer te hebben: „de plannen en het beleid van president Donald Trump steunen tijdens zijn missie om Amerika weer groots te maken”.

Arpaio stond bekend als de „hardste sheriff van de VS”. Hij dreigde vorig jaar echter zelf achter de tralies te verdwijnen vanwege het moedwillig negeren van een gerechtelijk bevel. De rechter had eerder bepaald dat Arpaio en zijn agenten moesten stoppen met het willekeurig aanhouden en vastzetten van mensen op verdenking van illegaliteit. De sheriff legde dat bevel naast zich neer.

Trump greep destijds in en verleende Arpaio gratie. Die oud-sheriff deed tegenover de krant Washington Examiner een boekje open over zijn politieke ambities. „Je kan veel doen in de Amerikaanse Senaat. En geloof me: ik heb veel plannen.” Hij aast op de zetel in Arizona die momenteel wordt ingenomen door Jeff Flake, een Republikein die later dit jaar niet opgaat voor herverkiezing.