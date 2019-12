Omstreden ex-burgemeester Moskou overleden

Ex-burgemeester van Moskou Joeri Loejkov is op 83-jarige in een ziekenhuis in Duitsland overleden. Loejkov was burgemeester terwijl de Sovjet-stijl-hoofdstad grondig werd verbouwd tot moderne metropool. Hij kreeg de baan in 1992 van toenmalig leider Boris Jeltsin toen er bijna 8 miljoen Moskovieten waren.

Hij gaf leiding aan de ingrijpende verandering van de stad en werd daarbij ook vaak van corruptie en zelfverrijking beschuldigd. Hij zou niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw van schitterende avenues, centra en wijken, maar ook voor de sloop van historische panden. In 2010 werd de omstreden burgervader Loejkov op staande voet ontslagen door president Medvedev en toenmalig premier Poetin.

De huidige burgervader Sergej Sobjanin, heeft zijn voorganger in sociale media gecondoleerd en geprezen voor zijn werk voor de stad in de moeilijke jaren na de Sovjet-Unie. De weduwe van Loejkov, Elena Batoerina, geldt als de rijkste vrouw van het land dankzij zaken in onroerend goed in Moskou. Daar wonen nu 12,5 miljoen mensen.