Omstreden Britse jihadbruid verdwenen

De 19-jarige Britse jihadbruid Shamina Begum is uit een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië verdwenen. The Daily Mail meldde dat ze door andere vrouwen in het kamp met de dood is bedreigd en dat Begum met haar pas geboren baby op de vlucht is geslagen. Andere geïnterneerden in het kamp zouden woedend zijn over uitspraken van Begum in de media over het leven in het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat (IS) .

Begum is roemrucht in het kamp en in het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft interviews gegeven aan Britse media in de hoop weer naar Londen te kunnen. Ze heeft de gruwelen van het ‘kalifaat’ beschreven, maar valt de zaak van de soennistische extremisten van IS niet af. Dat heeft tot grote beroering in Groot-Brittannië geleid. Begum wil met haar kind naar Engeland terug. Ze komt uit de Londense wijk Bethnal Green en ging als 15-jarige in 2015 met twee schoolvrienden naar het gebied van IS, waar ze werd uitgehuwelijkt aan een Nederlandse IS-strijder, Yago Riedijk.