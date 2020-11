Omstandigheden voor migranten in Griekenland ‘onmenselijk’

Migranten worden in Griekenland vastgehouden onder „onmenselijke” omstandigheden, stelt het Comité ter voorkoming van foltering (CPT) van de Raad van Europa in een rapport. Het comité dringt er bij Griekenland op aan dat het zijn opvangbeleid herziet.

Volgens de auteurs zorgt Griekenland met opzet voor de helse omstandigheden waarin migranten worden vastgehouden, om anderen te ontmoedigen om het land binnen te komen. Dat doet de Griekse regering „zonder rekening te houden met de factoren die ertoe leiden dat deze mensen hun levens riskeren om het land binnen te komen”, aldus het CPT. Hoewel een „gecoördineerde Europese aanpak” nodig is, stelt het CPT dat het gebrek daaraan Griekenland niet vrijwaart van zijn verplichtingen op het gebied van mensenrechten.

Na een bezoek in maart hekelden waarnemers de Griekse aanpak, in het bijzonder die in de regio Evros in het uiterste oosten van het land en aan de grens met Turkije. Ook over de omstandigheden op het eiland Samos waren ze zeer kritisch. „Het CPT begrijpt niet hoe de Griekse autoriteiten jonge kinderen en baby’s onder dergelijke traumatiserende omstandigheden tot een maand of zelfs langer kunnen blijven vasthouden”, schrijven ze.

In de haven van Samos zijn twee cellen bekeken, van respectievelijk 42 en 32 vierkante meter. Daar werden 43 en 50 personen in opgesloten zonder verwarming, verlichting of bedden. Ook werden de migranten vastgehouden onder slechte hygiënische omstandigheden en „zonder enige mogelijkheid tot contact met de buitenwereld”. In een ander centrum heerste schurft.

De comité wil dat de Griekse overheid maatregelen neemt. In een reactie beweert de Griekse regering dat de politie geen klachten over mishandeling heeft gekregen. De regering stelt dat op meldingen van mensenrechtenschendingen onderzoek volgt en indien nodig „zware disciplinaire sancties”.