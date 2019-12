Omroepbaas Rusland: satellietfoto MH17 was nep

De Russische staatszender Eerste Kanaal erkent dat het bewijs dat een Oekraïense straaljager MH17 zou hebben neergehaald, nep is. Ernst Konstantin, de baas van de omroep die de theorie de wereld in hielp, zegt in een interview met het Amerikaanse blad The New Yorker dat er destijds „een fout” is gemaakt.

In november 2014 verkondigde de Russische staatszender dat het vliegtuig zou zijn geraakt door een raket van een Oekraïense straaljager en niet door een buk-raket. Om dat te bewijzen kwam de zender met satellietbeelden die van Britse of Amerikaanse inlichtingendiensten zouden zijn.

De authenticiteit van de beelden werden echter al snel in twijfel getrokken. Verschillende mensen beweerden dat de beelden nep waren, omdat bijvoorbeeld de belettering op het vliegtuig niet overeenkwam met die van een Maleisisch vliegtuig. Gevraagd waarom het Eerste Kanaal hier toch mee naar buitenkwam, zegt Konstantin: „Ja, we zijn menselijk, we maakten een fout, maar niet expres.”