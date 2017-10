Omroep Catalonië tegen overname door Madrid

Werknemers van Catalunya Ràdio willen niet dat de publieke zender onder controle van de regering in Madrid komt. De medewerkers van de omroep lieten zondag in een verklaring weten dat ze in hun berichtgeving objectief en neutraal zijn en dat het dus helemaal niet nodig is de zender aan te pakken, aldus de Catalaanse krant El Periódico.

Met de verklaring reageerden de medewerkers van Catalunya Ràdio op het voornemen van de Spaanse premier Mariano Rajoy om het bestuur over Catalonië over te nemen. Rajoy kan het Catalaanse zelfbestuur opheffen en de regio onder controle van Madrid brengen door artikel 155 van de grondwet in werking te stellen. Volgens artikel 155 kan Madrid dan ook de controle over de Catalaanse publieke omroepen als Catalunya Ràdio en TV3 overnemen. Ook heeft Madrid de mogelijkheid de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, onder toezicht van de nationale regering te plaatsen.