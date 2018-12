Omgeving ‘krakende’ flat Sydney afgezet

Ongeveer 3000 bewoners van een nieuw appartementencomplex in Sydney en gebouwen daaromheen zijn geëvacueerd omdat krakende geluiden zijn gehoord in de 33 etages tellende Opal Tower. Een treinstation in de buurt van de woontoren is ontruimd. Ook zijn wegen rond het complex afgezet.

Een team van onder meer technici en brandweerlieden is het appartementencomplex binnengegaan om te onderzoeken of de constructie van het gebouw wel veilig is. „Dat is niet binnen enkele minuten gebeurd, maar hopelijk hebben we niet meer dan een paar uur nodig”, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten tegen The Sydney Morning Herald.

Veel bewoners brengen de nacht door in een opvangcentrum in midden-Sydney, meldde de zender ABC News.

Een aantal inwoners van de Opal Tower was uit het gebouw gevlucht nadat ze krakende geluiden hadden gehoord. Daarna werden het appartementencomplex en een aantal gebouwen eromheen ontruimd. Volgens de politie is het gebouw 1 tot 2 millimeter verschoven.

De Opal Tower is eerder dit jaar geopend en telt bijna vierhonderd appartementen.