Omgekomen Franse agent postuum onderscheiden

De Franse president Emmanuel Macron heeft de moed geprezen van Arnaud Beltrame. De officier van de gendarmerie nam tijdens de gijzeling in Trèbes de plaats in van een gijzelaar. Hij overleed later aan de verwondingen die hij opliep door de terreuractie, die aan vier mensen het leven heeft gekost.

„Je dood accepteren opdat onschuldigen in leven kunnen blijven. Dat is de essentie van wat het betekent om een soldaat te zijn”, zei Macron tijdens een ceremonie in Parijs. Hij kende Beltrame postuum de Légion d’Honneur toe. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en het buitenland is woensdag stilgestaan bij de dood van de gendarme.

De 44-jarige Beltrame gaf leiding aan een team van gendarmes dat vorige week reageerde op de gijzeling bij de supermarkt. De 25-jarige Redouane Lakdim gebruikte daar een vrouw als levend schild. Beltrame ruilde van plaats met de gijzelaar en legde zijn wapen en telefoon op een tafel. Omdat de lijn nog openstond, konden zijn collega’s meeluisteren.

Toen schoten klonken, bestormden veiligheidstroepen het gebouw. Ze troffen Beltrame ernstig gewond aan. Hij overleed later in het ziekenhuis.