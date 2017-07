De twee Duitse vrouwen die vrijdag bij een steekpartij in een resort in Egypte werden gedood, woonden daar permanent, aldus persbureau DPA.

De aanvaller zwom van een openbaar strand naar het Zahabia Hotel. Daar stak hij de Duitsers en twee andere personen neer. De dader verwondde daarop nog twee mensen bij het naastgelegen resort Sunny Days El Palacio. De man is opgepakt. Over zijn motief is niets bekend.