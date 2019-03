Omgedraaide vlaggen houden justitie bezig

Ondersteboven opgehangen vlaggen op een Duits politiebureau tijdens de herdenkingsdag voor de Holocaust houden justitie in de deelstaat Hessen bezig. Het Openbaar Ministerie in Frankfurt onderzoekt momenteel of het voorval strafrechtelijk relevant is, bevestigde een woordvoerder maandag. Als er mogelijk sprake is van een misdrijf zullen getuigen worden verhoord.

Het is nog altijd onduidelijk of de fout per ongeluk of met opzet is gemaakt. Tot dusver werd een officieel dundoek vooral in kringen van de zogenoemde Rijksburgers verkeerd om gehesen, vermoedelijk om aan te geven dat de leden van die rechts-extremistische organisatie de Bondsrepubliek Duitsland en haar waarden niet erkennen. Ook elders in de wereld geven tegenstanders van regeringen op deze manier blijk van hun onvrede.

De Duitse vlag en die van Hessen hingen op 27 januari ter nagedachtenis van de slachtoffers van het naziregime omgedraaid halfstok op de politiepost in Schlüchtern. Op die dag in 1945 bevrijdden de Russen het concentratiekamp Auschwitz. Eind vorig jaar kwam het politiedistrict Frankfurt in opspraak wegens een mogelijk netwerk van agenten met extreemrechtse sympathieën in zijn gelederen.