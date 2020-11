Ombudsman onderzoekt optreden Brussel tegen Kroatische grenswacht

De Europese Ombudsman onderzoekt of de Europese Commissie wel genoeg doet tegen wanpraktijken aan de Kroatische grens. Amnesty International en andere mensenrechten- en hulporganisaties hadden daarover hun beklag gedaan.

De Kroatische grenspolitie houdt migranten die via de Balkan naar West-Europa willen reizen vaak met harde hand tegen, zo stellen maatschappelijke organisaties al lange tijd aan de kaak. Asielzoekers zouden mishandeld, beroofd en vernederd worden. En dat terwijl de grenswacht Europees geld opstrijkt.

Omdat er geld van de Europese Commissie naar de Kroatische grenspolitie gaat, moet Kroatië erop toezien dat die zich aan de Europese normen en waarden houdt. Het is maar zeer de vraag of Kroatië dat doet, stelt Amnesty. Maar Brussel laat de regering in Zagreb er volgens de mensenrechtenorganisatie mee wegkomen en gaat ook niet na of het Europese geld wel goed terechtkomt.

Ombudsvrouw Emily O’Reilly heeft de commissie gevraagd hoe het Kroatische toezicht in elkaar steekt en of het bestaan ervan is gecontroleerd. Ze heeft voor eind januari antwoord gevraagd.