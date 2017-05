Ombouw gasinstallatie voor miljoenen Duitsers

Zo’n 5,2 miljoen Duitse huishoudens kunnen vanaf 2030 geen gebruik meer maken van hun huidige gasverwarming. De reden is dat dan de gasexport vanuit Nederland naar Duitsland stopt.

Nederland vermindert de gaswinning als gevolg van een aardbeving in 2012 bij het Groningse gasveld. De gaswinning zal zich dan alleen nog op de eigen behoeften richten en de export naar Duitsland wordt afgebouwd. Duitsland haalde tot nu toe 30 procent van zijn aardgas uit ons land. Als alternatief moeten nu andere soorten gas uit andere delen van de wereld worden geïmporteerd, berichtte de Duitse nieuwssite Focus woensdag.

Dat andere gas is echter niet geschikt voor de huidige installaties. Het verschil zit hem in de verschillende hoeveelheden methaan die ze bevatten. Het gas uit Nederland bevat zo’n 80 procent methaan. Dat is relatief weinig. Het in Duitsland meest gebruikte aardgas heeft een methaangehalte van ongeveer 96 procent.

Alle ruim vijf miljoen gasinstallaties moeten daarom omgebouwd worden. Het betreft hoofdzakelijk woningen in Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen. De ombouw begint in 2019. Jaarlijks worden dan 500.000 installaties aangepast. De kosten daarvan bedragen 2,2 miljard euro, zo’n duizend monteurs worden voor de operatie speciaal geschoold. De klanten hoeven hiervoor niks te betalen, de kosten worden gedragen door de netbeheerders en gasleveranciers.

Behalve Duitsland gaan ook België en Frankrijk over op installaties die ander gas aan kunnen. In deze landen worden apparaten uiterlijk in 2024 omgebouwd.