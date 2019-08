Omar al-Bashir zwijgt op eerste procesdag

In Soedan is het corruptieproces tegen de afgezette ex-leider Omar al-Bashir maandag begonnen. De 75-jarige oud-president, die het land drie decennia met harde hand regeerde, zweeg op de eerste dag van zijn rechtszaak. Hij laat zich vertegenwoordigen door bijna honderd advocaten.

Bashir wordt vervolgd omdat hij voor zo’n 8 miljoen dollar aan vreemde valuta bezat en daar geen goede verklaring voor kon geven. Een van de rechercheurs zei dat de oud-president na zijn aanhouding in april verklaarde dat hij het geld van Saudi-Arabië had ontvangen. Hij wordt verdacht van het illegaal bezitten van het geld en het tegen de wet in accepteren van giften.

Oppositieleden in het Afrikaanse land pleiten ervoor om Bashir voor een lange reeks mensenrechtenschendingen te vervolgen, maar daarvan is vooralsnog geen sprake.