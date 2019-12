Omani’s zijn in afwachting van dood sultan

Het sultanaat Oman is in de ban van de gezondheidstoestand van zijn leider, sultan Qaboos. Na bijna een halve eeuw gloort een machtswisseling in het meest stabiele land van de regio.

Sultan Qaboos bin Said al-Said is ernstig ziek. De 79-jarige leider van Oman, in het zuidoosten van het Arabisch Schiereiland, zou volgens bronnen lijden aan een vergevorderd stadium van darmkanker. Zeker is dat niet, omdat er vanuit de Omaanse regering geen mededelingen gedaan worden.

Zeker is wel dat hij vanwege zijn precaire gezondheid meerdere malen intensieve behandelingen heeft ondergaan. Zo was hij in 2015 en 2016 voor de duur van acht maanden in Duitsland, waar hij uitgebreide medische controles onderging.

Begin december reisde hij opnieuw naar Europa; ditmaal naar België. In het Universitair Ziekenhuis Leuven zou hij twee maanden lang behandeld worden.

Twee weken geleden kwam de sultan onverwacht echter alweer thuis. Het voedde de geruchten dat zijn ziekte zich in een terminale fase bevindt en dat Qaboos is uitbehandeld.

Sindsdien is Oman in de ban van de gezondheidssituatie van zijn leider. Er worden gebedsbijeenkomsten georganiseerd en op sociale media delen Omani’s massaal foto’s van de sultan met daarbij teksten uit de Koran of uit de islamitische overlevering. Veel van die teksten zijn smeekbedes aan Allah om gezondheid.

Hoe het daarmee daadwerkelijk is gesteld, weet alleen een kleine kring rond de sultan. Omdat er geen enkele officiële mededeling gedaan wordt, zijn Omani’s afhankelijk van de vele geruchten die de ronde doen. Als het operahuis in Muscat een voorstelling schrapt, is dat voor sommigen een teken dat de sultan in werkelijkheid al is overleden. Als er veel militair verkeer zichtbaar is, is dat voor anderen een signaal van een naderende troonswisseling.

Veel Omani’s houden de adem in voor wat zo’n troonswisseling gaat brengen. Dat is niet vreemd: in bijna vijftig jaar tijd is het niet voorgekomen. Sultan Qaboos greep de macht in het land in 1970, toen hij tijdens een geweldloze coup zijn weinig daadkrachtige vader aan de kant zette. In 2020 is dat vijftig jaar geleden; een jubileum waar veel Omani’s al lange tijd naar uitzien.

Dat Omani’s verlangen naar dit ‘jubeljaar’, komt vooral doordat ze de sultan extreem waarderen. Qaboos heeft zich in de afgelopen halve eeuw ontwikkeld tot een vorst die het beste voorheeft met zijn land en volk – iets dat niet van alle vorsten in de regio gezegd kan worden.

Bovendien heeft hij met zijn voorzichtige buitenlandse beleid ervoor gezorgd dat Oman in een zeer roerige regio altijd stabiel is gebleven. Daarom is zijn gezondheidssituatie ook voor de bredere regio van belang. Een stabiel en onpartijdig Oman bleek de ideale kandidaat om onderhandelingen te leiden tussen vijanden.