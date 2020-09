Oman verwelkomt normalisering relatie Israël en Golfstaten

Oman heeft de normalisering van de betrekking tussen Bahrein en Israël verwelkomd. Volgens de staatsmedia in het sultanaat aan de Perzische Golf levert die een bijdrage aan het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

Bahrein, een eilandstaat tussen Saudi-Arabië en Qatar, volgde vrijdag de stap van de Verenigde Arabische Emiraten, die vorige maand aankondigden de relatie met Israël te normaliseren. Daarmee is Bahrein de tweede Golfstaat die daartoe overgaat.

In een zondag uitgegeven verklaring zegt de regering in Muscat „te hopen dat deze strategie van sommige Arabische landen zal bijdragen aan vrede gebaseerd op een einde van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad”.

Oman neemt doorgaans een neutrale houding aan en onderhoudt banden met zowel Iran als de Verenigde Staten, twee aartsvijanden. In 2018 bracht de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een bezoek aan Oman. Over de eigen plannen voor een herstel van betrekkingen heeft de regering in Muscat zich nog niet uitgelaten.

Vertegenwoordigers van Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ondertekenen dinsdag in het Witte Huis de overeenkomst tussen hun landen. Ook Bahrein is dan vertegenwoordigd. Premier Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein zullen dan hun vredesverklaring bezegelen.