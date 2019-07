Oman en Iran werken samen in Straat van Hormuz

Oman en Iran gaan samenwerken om het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, een van de drukste vaarroutes ter wereld, beter te coördineren.

Dat zei Yousuf bin Alawi bin Abdullah, de minister van Buitenlandse Zaken van Oman, na overleg met de Iraanse autoriteiten in Teheran. Op de Omaanse televisie zei hij dat Oman niet als mediator gaat optreden bij de oplopende spanningen in de regio, maar wel bezorgd is over de veiligheid en stabiliteit in de Straat van Hormuz.

Volgens de minister moeten Iran en Oman samenwerken en contact houden met alle betrokken partijen om meer incidenten op de belangrijke scheepvaartroute te voorkomen. De laatste maanden worden in de Straat van Hormuz olietankers aangevallen en zijn Iran en het Verenigd Koninkrijk in een conflict verwikkeld, nadat beide landen tankers van elkaar ‘aan de ketting’ legden.