Oma moskeeschutter: familie verbijsterd

De Australische familie van Brenton Tarrant, die in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën vijftig gelovigen doodschoot, heeft tegenover de slachtoffers van de aanslagen haar verdriet tot uitdrukking gebracht en haar pijn. Zijn grootmoeder en oom noemden het geweld van hun 28-jarige kleinzoon en neef „onherstelbaar”.

Oma Marie Fitzgerald (81) zei tegen 9News in Grafton, waar Tarrant opgroeide, dat ze vaak op hem en zijn zusje paste toen ze klein waren. Ze noemde hem een „heel gewone knul”, die graag tijd doorbracht achter de computer. Zijn onvoorstelbare acties van vrijdag hebben echter duidelijk gemaakt dat hij „compleet veranderd” is en absoluut „niet meer de jongen die we kenden”. Hij heeft „de familie in totale verbijstering achtergelaten”, aldus oma Marie.

Tarrants oom Terry Fitzgerald liet weten dat hij aan niets anders kan denken dan aan de vele slachtoffers. „Het spijt ons verschrikkelijk voor de families daar, voor de doden en gewonden”.