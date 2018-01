OM Zweden: Levenslang voor aanslag met truck

Het Zweedse Openbaar Ministerie wil een levenslange gevangenisstraf voor de verdachte van een aanslag met een vrachtwagen in Stockholm. „Dit misdrijf is zo ernstig, dat alleen de maximumstraf volstaat”, zei aanklager Hans Ihrman. De rechtszaak tegen de man begint volgende maand.

De 39-jarige Oezbeekse verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar met een gestolen truck inreed op voetgangers in een winkelstraat. Hij had in online conversaties verklaard dat hij „ongelovigen” wilde aanrijden, aldus het OM. De autoriteiten hadden eerder een asielverzoek van de man afgewezen.

Door de aanslag kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een elfjarig meisje. De aanslagpleger had de vrachtwagen gekaapt bij een restaurant in de Zweedse hoofdstad. Hij reed ongeveer een halve kilometer verderop mensen aan met het voertuig, dat vervolgens op een warenhuis botste.

„Hij wilde Zweden straffen omdat we onderdeel uitmaken van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Dat was zijn motief”, zei aanklager Ihrman op een persconferentie. De verdachte zou maanden bezig zijn geweest met het plannen van de aanslag. Hij zou ook andere doelwitten hebben overwogen, zoals veerboten en homoclubs. Ook zou de man op enig punt een vergeefse poging hebben gedaan naar Syrië te reizen.

De advocaat van de verdachte bevestigde dat zijn cliënt de terreurdaad heeft bekend, maar wilde niet zeggen of de Oezbeek spijt heeft van zijn daden.