OM wil vrijspraak verdachten Decembermoorden

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft vrijdag vrijspraak gevraagd voor meerdere verdachten in het proces over de Decembermoorden in 1982. Het gaat om oud-militairen Edgar Ritfeld, Orlando Heidanus en Wim Carbière.

Het trio werd verdacht van het ophalen van mensen, die later werden omgebracht. De aanklager, auditeur-militair Roy Elgin, verklaarde tegenover de zogeheten Militaire Kamer dat Heidanus en Carbière een dienstbevel kregen en dat niet konden weigeren.

Elgin vroeg ook om vrijspraak voor Ritfeld, die eerder zelf aandrong op voortzetting van het proces. Hij wil zijn naam zuiveren. Volgens Elgin zijn er geen getuigen gevonden die konden bevestigen dat Ritfeld met een andere militair latere slachtoffers ophaalde. Daardoor kan niet worden bewezen dat hij betrokken was bij de moorden.

De aanklager vroeg woensdag al om vrijspraak voor gevangenisdirecteur Jimmy Stolk. Volgens de auditeur-militair kon Stolk op 8 december 1982 niets anders doen dan een dienstbevel opvolgen en een van de latere slachtoffers ophalen. Ook zou hij niet hebben geweten wat er zou gebeuren met de mensen die hij moest ophalen.

In het proces van de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime in 1982. Het regime stond onder leiding van legerleider, en nu president, Desi Bouterse. Tegen hem is in deze zaak eerder deze week twintig jaar cel geëist voor zijn aandeel in de moordpartij.