OM verontwaardigd over ‘besluit’ Bouterse

De leden van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) zijn verontwaardigd dat president Desi Bouterse het vertrouwen zou willen opzeggen in de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), de procureur-generaal (pg).

In een maandagavond uitgegeven verklaring stellen ze: „De leden van het Openbaar Ministerie hebben met grote verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de Regering c.q. de President van Republiek Suriname om het vertrouwen op te zeggen in de procureur-generaal.” Ze vragen de president dit besluit te herzien „ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat”.

Bouterse zou het vertrouwen in de procureur-generaal willen opzeggen. Naar verluidt is de aanleiding hiervoor de straf van twintig jaar cel die het OM eind juni tegen hem eiste voor zijn betrokkenheid bij de beruchte Decembermoorden in 1982.

De Surinaamse Orde Van Advocaten (SOVA) stelde maandag dat noch de regering van Suriname, noch president Bouterse de pg kan ontslaan. De pg wordt namelijk voor het leven benoemd. En dat moet de garantie geven dat het OM onafhankelijk blijft. „We moeten waakzaam blijven en elke inmenging en beïnvloeding of bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechtsstaat afwijzen”, stelt de orde.

De advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, Hugo Essed, vindt dat Bouterse en de regering met zijn plan „bewijzen dat het belang van het individu Bouterse boven het belang van de rechtsstaat gaat. Alleen het feit dat je hiermee dreigt is al onaanvaardbaar.”

De oppositiepartijen in het Surinaamse parlement vinden dat Bouterse daarmee het fundament van de rechtsstaat aantast. De bisschop van Paramaribo heeft met „grote bezorgdheid” gereageerd op de beschuldiging aan de pg dat hij ‘wangedrag’ zou hebben vertoond, alleen omdat het OM de strafeis voor Bouterse heeft uitgesproken.