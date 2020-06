OM: vermoeden dat Duitser Madeleine ombracht, op feiten gebaseerd

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft „op feiten gebaseerde verdenkingen” dat een 43-jarige Duitser het vermiste Britse meisje Madeleine McCann heeft vermoord. Er zijn „concrete bewijzen, niet slechts aanwijzingen” dat McCann dood is, aldus de openbaar aanklager. Hij wil daar geen verdere informatie over geven, melden Duitse media.

Hij benadrukt wel dat er geen zogenoemd forensisch bewijs is, zoals het stoffelijk overschot van Madeleine. Het meisje verdween in 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. Sinds die tijd houdt haar lot de gemoederen bezig.

De Duitse justitie maakte enkele weken geleden bekend dat zij een verdachte in de zaak-McCann had opgepakt. Toen ging justitie er al vanuit dat het kind niet meer leeft. De verdachte, de veroordeelde zedendelinquent Christian Brückner, zou het meisje hebben ontvoerd en later hebben gedood.