OM Turkije onderzoekt verkiezing Istanbul

Turkse aanklagers onderzoeken of sprake was van onregelmatigheden bij de lokale verkiezingen in Istanbul. Ze willen functionarissen aan de tand voelen die betrokken waren bij de stembusgang, bericht staatspersbureau Anadolu.

De AK-Partij van president Recep Tayyip Erdogan leed bij de lokale verkiezingen van 31 maart een gevoelige nederlaag in de grootste stad van Turkije. De AKP heeft zich daar nog niet bij neergelegd en heeft de kiesraad gevraagd de uitslag ongeldig te verklaren. Daar moet nog een besluit over worden genomen.

Het onderzoek van de aanklagers zou zich vooral richten op mogelijke misstanden in drie districten, onder meer bij het tellen van de stemmen en het invoeren van gegevens. De autoriteiten zouden inmiddels een honderdtal verdachten in beeld hebben. Zij waren verantwoordelijk voor de beveiliging van de stembureaus.