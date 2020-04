OM Suriname wil onderzoek naar minister van Financiën

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de Surinaamse minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Dat heeft volgens plaatselijke media te maken met vermeende onregelmatigheden bij de Centrale Bank van Suriname.

Het OM treedt in een persbericht nog niet in detail over waar de minister precies van wordt verdacht. Of het onderzoek er komt hangt af van het Surinaamse parlement. Dat moet het verzoek van het Openbaar Ministerie goedkeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement zich over deze kwestie zal buigen.