OM: persoonlijk motief zwaardaanval Stuttgart

De Duitse justitie gaat ervan uit dat de man die woensdag in Stuttgart een andere man op straat ombracht met een zwaard uitsluitend persoonlijke motieven had voor zijn misdaad. "Er zijn geen religieuze of politieke motieven", verklaarde een officier van justitie vrijdag.

Verdachte en slachtoffer zouden volgens de Stuttgarter Zeitung tot voor kort huisgenoten zijn geweest. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de vermoedelijke dader. Hij staat geregistreerd als een 28-jarige Syriër die sinds 2015 een verblijfsvergunning heeft in Duitsland. Er zijn echter twijfels of dit wel klopt. Volgens de lokale krant zou het weleens kunnen dat de man in werkelijkheid een 30-jarige Palestijn is.

De opgepakte man is een bekende van de politie. Op welke manier hij eerder in beeld is geweest, hebben de autoriteiten niet bekendgemaakt.