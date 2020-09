OM geeft opnames uitspraak zaak Breonna Taylor vrij

De officier van justitie van de Amerikaanse stad Louisville geeft woensdag opnames van de uitspraak van de rechters in de zaak rond de dood van Breonna Taylor vrij. Dat heeft hij toegezegd nadat een van de rechters dat had verzocht.

De anonieme rechter zei dat de dood van Breonna Taylor een „zaak van algemeen belang is”. „De details moeten naar buiten komen zodat de waarheid boven tafel komt.”

Vorige week werd bekend dat een van de drie agenten die betrokken waren bij de dood van Taylor wordt vervolgd. Het gaat niet om de agent die de ongewapende zwarte vrouw in haar eigen huis doodschoot, maar om een agent die per ongeluk op het huis van de buren schoot.

De familie van Taylor, hun advocaten, de gouverneur van Kentucky en veel andere mensen hebben sinds de uitspraak van vorige week al verzocht de gegevens openbaar te maken. Zij willen duidelijkheid over hoe de uitspraak tot stand is gekomen.

De officier van justitie wilde eigenlijk dat de gegevens geheim zouden blijven, maar gaf uiteindelijk toch toe. „De uitspraak van deze rechters is normaal gesproken vertrouwelijk, maar het is duidelijk dat dit in deze zaak niet zo zal gaan.” In uitspraken die gaan over het vervolgen van agenten, levert de officier van justitie alle informatie aan bij de rechter. De advocaat van de familie van Taylor wil graag weten welke informatie is gedeeld met de rechters.

Volgens de aanklager was het zelfverdediging van de agenten. Zij kwamen het huis van Taylor en haar vriend binnen zonder te kloppen, omdat ze dachten dat Taylors partner drugs bij zich had. Taylors partner dacht dat er werd ingebroken en loste schoten, waarop de agenten terugschoten. Taylor werd door zes kogels geraakt en overleed.