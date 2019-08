OM eist zes maanden cel tegen A$AP Rocky

Het Openbaar Ministerie (OM) in Zweden heeft vrijdag een gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, die ruim een maand geleden betrokken was bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm. Volgens het OM is een celstraf voor de als Rakim Mayer geboren rapper „onontkoombaar”.

Het geweld dat A$AP Rocky en een aantal leden van zijn entourage gebruikten was volgens het OM „buitensporig”. „Op het beeldmateriaal zie je een stoeprand. Het is puur geluk dat het slachtoffer daar niet op terecht is gekomen”, aldus de officier van justitie.

Aan de hand van het bewijs is volgens het OM „onmogelijk” vast te stellen wie welke klap of schop heeft uitgedeeld. Wel is voor het OM overduidelijk geworden dat A$AP Rocky het vermeende slachtoffer naar de grond heeft gewerkt. Daarom vindt het OM het logisch dat de rapper zwaarder wordt gestraft dan zijn gevolg.