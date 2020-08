OM eist jaar cel voor Belgische tuinkabouterdieven

Het Openbaar Ministerie in Vlaams-Brabant eist een jaar gevangenisstraf tegen drie opmerkelijke dieven. De twee mannen en een vrouw hadden het voorzien op tuinkabouters en allerhande beeldjes, bloembakken en andere tuinornamenten. In mei sloeg het drietal maar liefst 26 keer binnen twee weken toe in de Vlaamse gemeente Zemst.

Het is onduidelijk wat de dieven van plan waren met of wat er is gebeurd met de buit. De tuinkabouterdieven werden in de kraag gevat nadat een politiepatrouille eind mei de wagen had gezien die steeds bij elke diefstal in de buurt bleek te zijn. In de kofferbak vond de politie sporen van aarde en bloemen, naast inbrekersmateriaal.

De verdediging pleitte voor enige mildheid. „Dit gaat duidelijk om gelegenheidsdieven, waarbij de financiële schade voor de slachtoffers bovendien beperkt is.”

De uitspraak is op 31 augustus.