OM eist 16 jaar cel in Friese wurgzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een onvoorwaardelijke celstraf van 16 jaar tegen een 53-jarige man die op 6 februari vorig jaar accountant Hans Boschma (56) zou hebben gedood. Het OM gaat uit van doodslag en afpersing.

De verdachte verscheen donderdag voor de rechtbank in Leeuwarden. Hij had vorig jaar al toegegeven Boschma te hebben gedood. Dit was volgens hem uit noodweer bij een worsteling. Het OM vermoedt echter een dood voor financieel gewin. De verdachte zou daarnaast een zelfdoding door Boschma hebben geënsceneerd.

Boekhouder Boschma bleek in zijn eigen woning in Heeg gewurgd met een touw. De verdachte was naar eigen zeggen bij de accountant om een financieel probleem van zijn ex-schoonzoon op te lossen. De schoonzoon is een achterneef van Boschma en de verdachte hoopte dat de accountant hem zou helpen.

Terwijl de verdachte in de woning was, werd 17.000 euro overgemaakt van Boschma’s computer naar de rekening van de schoonzoon. In een e-mail die een paar minuten na de transactie is verstuurd en door Boschma is ondertekend, staat dat de schoonzoon nog geld tegoed had uit de erfenis van zijn vader. Boschma beheerde die nalatenschap.

De helft van de 17.000 euro was voor de verdachte, aldus de e-mail. De ex-schoonzoon woonde een tijd bij verdachte in huis. De helft was voor kost en inwoning, staat in de e-mail.

Uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat verdachte de mail moet hebben geschreven, aldus het OM. „En zowel de schoonzoon als de verdachte verkeerde in financieel zwaar weer.”

De familie van Boschma vordert in totaal 53.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.