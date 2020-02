Om dwerggroei gepest jongetje veld op met Australisch rugbyteam

Een Australische jongetje dat internationaal bekend werd omdat hij hartverscheurend huilde om pesterijen wegens zijn dwerggroei, is zaterdag als eregast het veld opgelopen met het Australische rugbyteam Indigenous All Stars. De Maori-teamleden van de All Stars schudden Quaden allemaal de hand voordat hij met aanvoerder Joel Thompson naar de middenstip liep, meldt de nieuwszender ABC.

Een filmpje met de 9-jarige Quaden Bayles ging afgelopen week viral. De jongen heeft achondroplasie, ook dwerggroei genoemd, waardoor hij altijd klein zal blijven. Zijn moeder plaatste het filmpje als noodkreet op internet. Op de achterbank van de auto snikt de jongen: "Ik wou dat ik mezelf in mijn hart kon steken. Ik wil dat iemand me doodmaakt."

De jongen kreeg na publicatie van de beelden direct veel steun. Zo werden er spontaan tonnen ingezameld om hem naar Disneyland te kunnen laten gaan.