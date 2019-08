Olifant spietst slagtand in been Duitser

In de Thaise provincie Chonburi heeft een boze olifant een Duitser aangevallen en daarbij een slagtand in zijn been gespietst. De 69-jarige, die in de buurt woont, stopte bij een olifantenpark ongeveer 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Bangkok op zijn dagelijkse fietstocht om de dikhuid te observeren, zo meldden de lokale autoriteiten zondag.

Volgens de dierenarts van Pattaya Elephant Camp, was de stier net in de ‘musth’, een testosteronpiek, en zijn de mannelijke olifanten zeer agressief. Ondanks waarschuwingen nam de Duitser geen afstand van het dier dat zich op hem richtte. De man werd naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht met verwondingen aan zijn linkerbeen.