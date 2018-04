Olifant omgekomen bij ongeval in Spanje

Een ongeval met een olifantentransport heeft in het zuidoosten van Spanje het leven gekost aan één van de dieren. Twee andere olifanten raakten gewond toen de vrachtwagen crashte, melden de autoriteiten via Twitter.

Op beelden van het ongeval is te zien dat zeker drie van de grote dieren de weg blokkeren. Ook wordt een kraan ingezet om een olifant te verplaatsen. De bestuurder van de vrachtwagen bleef naar verluidt ongedeerd. Het is nog onduidelijk wat de eindbestemming was van de vrachtwagen met de dieren. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.