Olifant doodt vier mensen in zuiden India

Een olifant heeft vrijdagmorgen in het zuiden van India vier mensen gedood. Het dier vertrapte in de buurt van de stad Coimbatore een twaalfjarig meisje, twee vrouwen en een boer, meldde de krant Times of India.

De olifant kwam vrijdagmorgen vroeg uit het bos. Daar vertrapte het dier het meisje dat voor haar huis lag te slapen. De olifant doodde daarna de drie volwassenen. Ook verwondde het dier vijf andere personen.

Circa honderd natuurbeheerders en politiemensen zijn vrijdag op zoek gegaan naar de olifant. Ze slaagden erin het dier te verdoven. Vermoedelijk wordt de olifant weer op een veilige plek uitgezet.