Olievelden Ecuador dicht door protesten

Betogers in Ecuador, die protesteren tegen de economische hervormingen van president Lenín Moreno, hebben maandagavond drie olievelden bezet. Het door de staat geleide oliebedrijf Petroamazones EP heeft de olie-installaties in het Amazonegebied stilgelegd, liet het ministerie van Energie weten. Het kost het bedrijf ruim 60.0000 olievaten, zo’n 12 procent van de dagelijkse productie.

Het belangrijke Sacha-olieveld was ingenomen door „individuen die niet verbonden zijn aan de productie”, zo maakten de autoriteiten bekend. Het ministerie heeft het leger gevraagd de beveiliging van „Ecuadors natuurlijke grondstoffen” op te schroeven.

Bij de protesten die vorige week zijn uitgebroken in Ecuador zijn 477 mensen gearresteerd. Vorige week schrapte de regering een subsidie voor brandstof, waardoor de prijzen flink stegen. Moreno is geenszins van plan die maatregel terug te draaien. In plaats daarvan heeft hij donderdag de noodtoestand uitgeroepen.